«Виборг» — «Вест Хэм»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги конференций

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций «Виборг» — «Вест Хэм», который пройдёт 25 августа в Дании.
Ставка: «Виборг» не проиграет за 1.98.
У «Вест Хэма» сейчас есть дела поважнее, чем уничтожение очевидно уступающего по уровню исполнителей клуба в Лиге конференций. «Молотобойцы» начали сезон в АПЛ с трёх поражений без единого забитого мяча. Просто кошмар!
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Такой расклад явно не радует Дэвида Мойеса, а потому на матч в Дании он вряд ли станет выпускать основу, а постарается сберечь силы на игру с «Астон Виллой», чтобы там набрать первые очки в чемпионате. Запас ощутимый — в Лондоне «Вест Хэм» победил со счётом 3:1. Право на ошибку имеется.
«Виборг» прыгнул выше головы в минувшем сезоне, благодаря чему и пробился в Лигу конференций. Уровень у датской команды довольно посредственный, что они подтверждают в новом сезоне, набрав всего девять очков в первых шести турах.
Даже в первом матче «Вест Хэм» не выпускал на поле всех сильнейших. Оно и понятно — это всего лишь Лига конференций. В ответном матче, где главное просто не проиграть с разницей в два гола и больше, «молотобойцы» явно не будут играть основой.
Больше того — скорее всего, состав окажется практически полностью резервным. Шанс получит дальний конец скамейки, а также молодёжь. Это возможность зацепиться для датчан, которые даже в Англии неплохо смотрелись на фоне более именитого, но не набравшего форму соперника.
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