АЕК Ларнака — «Днепр-1»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч АЕК Ларнака – «Днепр-1» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.91.
«В первой игре «Днепр-1» уступил на том поле, которое считается для него домашним. Но я думаю, что «Днепр-1» гораздо больше пострадал от отсутствия матчей, чем киевское «Динамо» или «Шахтёр».
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Те всё-таки проводили благотворительные туры и играли с серьёзными командами. Плюс «Динамо» прошло два раунда в Лиге чемпионов, это совсем другая история. К тому же в «Днепре» сменилось руководство, тренер, очень многое в целом. Команде объективно тяжело на этой стадии.
После поражения нет других вариантов — надо ехать и выигрывать. Жду от «Днепра», что он пойдёт в атаку, будет искать счастья у чужих ворот. Играть по-другому совершенно бессмысленно. Поэтому, думаю, надо исходить из забитых мячей.
Мне кажется, самый хороший вариант ставки здесь — обе забьют за 1.91. Достаточно высокий коэффициент. Те проблемы, которые есть у «Днепра», никуда не делись. Команда, может быть, сможет забить, но то, что она сможет у своих ворот устоять на ноль, вызывает у меня большие сомнения», — сказал Андронов.
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