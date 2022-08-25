Александр Шлеменко — Александр Илич: прогноз Глеба Кожикова на бой RCC 12

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Александр Шлеменко – Александр Илич в рамках RCC 12.



Ставка: досрочная победа Шлеменко за 2.00.



«Александр Шлеменко — 38-летний российский боец по прозвищу Storm, профессиональный рекорд 62-13, является по совместительству и бойцом, и тренером в своей авторской школе «Шторм». Изначальным оппонентом Александра должен был стать Магомед Исмаилов, но, к сожалению, самый ожидаемый поединок российского ММА был перенесен на неопределённую дату, и сейчас со Шлеменко сразится другой Александр, по фамилии Илич.



Александр Илич — боец из Сербии по прозвищу Джокер, ему 33 года, профессиональный рекорд 13-5, тренируется в Белграде. Илич известен прежде всего европейской публике, в частности, он неоднократно выступал на турнирах польского промоушена KSW, но полагаю, что после противостояния со Шлеменко об Иличе узнает большая часть российских фанатов единоборств.



Илич гораздо габаритнее Шлеменко, он превосходит нашего бойца в росте на 10 см, а в размахе рук аж на 20 см, что в начале боя может стать проблемой для Александра, пока Илич еще свеж.



Боец из Сербии — базовый ударник, у него хорошая скорость, присутствует футворк, пробивает очень опасные удары ногами (нарезку его боёв я выложу в свой телеграм-канал — подпишись, ссылка в описании профиля), но есть уязвимость в партере: все последние поражения Илич получил именно на земле.



На мой взгляд, этот поединок пройдёт так: в начале встречи Илич доставит проблем Шлеменко, будет много перемещаться, выкидывать большое количество ударов, но всё равно не справится с прессингом нашего соотечественника и вынужден будет капитулировать во второй половине боя. Тяжело сказать, каким методом, так как Шлеменко может как пробить хлёсткий бэкфист или удар ногой с разворота в печень, так и прикончить в партере своей фирменной гильотиной», — сказал Кожиков.