ЧМ-2022 по волейболу: прогноз Александра Петельчица на победителя группы С

Профессиональный каппер Александр Петельчиц дал прогноз на победителя группы С ЧМ-2022 по волейболу, который стартует 26 августа в Польше и Словении.
Ставка: победа сборной Польши в группе с коэффициентом 2.00.
«Польская «репрезентация» достаточно уверенно выступает на мемориале Вагнера. Связано это в первую очередь с домашними трибунами, которые даже на товарищеском турнире практически заполнены целиком.
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Предстоящий чемпионат мира обещает побить рекорды посещаемости. Совместное проведение турнира со Словенией позволит действующим чемпионам мира рассчитывать на домашнюю поддержку в каждом матче, что на фоне прошедшего ранее турнира Лиги наций придаст большей уверенности «бяло-червоным».
В группе С вся битва за победу в группе развернётся между упомянутыми ранее хозяевами и сборной США, которая смогла выиграть серебряные награды Лиги наций, финал которой проходил в Италии. Ещё в группе присутствуют сборные Болгарии и Мексики.
Слишком большой коэффициент для данного исхода. Как и прежде, хозяева наравне со сборной Франции являются главными фаворитами на победу во всём турнире. Самый главный матч лидеров пройдёт 30 августа, где и определится, кто с первой позиции выйдет в плей-офф. Скорее всего, в заочной встрече между собой на хозяев вряд ли можно будет увидеть котировки выше 1.40-1.50 на победу, так что целый коэффициент 2 является явным вэлью, учитывая, что из запасных сборной Польши можно собрать ещё один такой же по силе состав.
Никола Грбич учёл ошибки из Лиги наций и не захочет огорчать заполненные до отказа трибуны в 20-25 тысяч человек, ведь победа в группе — это ещё маленький шаг к сохранению за собой титула, вся борьба ещё будет впереди», — сказал Петельчиц.
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