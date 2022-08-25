«Шэмрок Роверс» — «Ференцварош»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы «Шэмрок Роверс» – «Ференцварош», который состоится в Ирландии 25 августа.
Ставка: «Шэмрок Роверс» не проиграет за 1.83.
Станислав Черчесов решил боевую задачу менее чем за 90 минут. Ответная игра, строго говоря, превратилась в формальность. «Шэмрок Роверс» оказался смят в Будапеште со счётом 4:0. Поверить в победу ирландцев с разницей в четыре мяча невероятно сложно. Даже на своём поле.
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Черчесов, к слову, даже после 4:0 нашёл повод высказать недовольство «отдельными тактическими моментами», хотя конкретно в этом матче можно предъявить претензии разве что за реализацию. Счёт легко мог бы быть в два раза внушительнее. Но и так сойдёт.
Похоже, футболисты «Ференцвароша» выместили на бедных ирландцах всю злость от вылета из Лиги чемпионов. Второй матч должен выйти в этом плане куда более скромным на голы и опасные моменты. Зачем рвать жилы, когда дело, считай, сделано, а вперёд болельщики гонят совсем другую команду? Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.82.
При этом у «Шэмрок Роверс» есть все шансы не проиграть. И дело не только в том, что «Ференцварош» сбавит обороты после уверенной победы дома. На своём стадионе в международных матчах «Шэмрок Роверс» показывает неплохие результаты. После того как в коронавирусный сезон 2020 года здесь победил «Милан», следующие шесть домашних матчей в еврокубках принесли дублинцам пять побед и одно поражение с разницей мячей 11:4.
Так что команде Станислава Черчесова просто здесь точно не будет. Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно за 1.77. «Ференцварош» может поберечь лидеров и посмотреть в деле резервистов. Здесь всё понятно, а тратить силы перед игрой национального первенства и лишний раз рисковать здоровьем лидеров смысла нет.
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