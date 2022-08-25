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«Шэмрок Роверс» — «Ференцварош»: смотреть онлайн матч отбора Лиги Европы, прогнозы

«Шэмрок Роверс» — «Ференцварош»: смотреть онлайн матч отбора Лиги Европы, прогнозы
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25 августа в Ирландии состоится ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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Игра пройдёт на стадионе «Талла» в пригороде Дублина. В первом матче «Ференцварош» победил со счётом 4:0.

Главным тренером действующего чемпиона Венгрии является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

Эксперты считают фаворитами венгров: поставить на победу «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Шэмрок Роверс» идёт за 3.60. Поставить на ничью можно за 3.54.

Большого количества голов аналитики не ждут: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.88, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.09.

На гол «Шэмрок Роверс» дают коэффициент 1.45, а гол «Ференцвароша» оценивается в 1.22. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.82.

Ставки на проход «Ференцвароша» принимаются с коэффициентом 1.05, успех «Шэмрока» идёт за 100.0.

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