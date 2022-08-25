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«Шэмрок Роверс» — «Ференцварош»: ставка Алексея Андронова на игру отбора Лиги Европы

«Шэмрок Роверс» — «Ференцварош»: ставка Алексея Андронова на игру отбора Лиги Европы
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: индивидуальный тотал «Ференцвароша» больше 1.5 за 2.15.

«Ещё один матч Лиги Европы. Здесь, на мой взгляд, определяющее обстоятельство — график команд. «Ференцварош» после первой игры, закончившейся со счётом 4:0 в его пользу, матчей не проводил. У него был недельный цикл спокойной и тематической подготовки.

Понятно, что после счёта 4:0 в первой игре всё, в принципе, ясно. Невозможно представить, чтобы «Ференцварош» упустил место в Лиге Европы. Но эта недельная подготовка должна сказаться.

«Шэмрок» играл матч своего чемпионата 21 августа. И ресурсы там – совсем не сравнимые с тем, что есть у «Ференцвароша».

Мне кажется, Черчесову после двух побед подряд со счётом 4:0 важно попробовать добиться ещё одного позитивного результата, чтобы команда шла на этой положительной волне.

Думаю, «Ференцварош» будет играть в атаку. Отличная ставка на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча за 2.15. Лучше здесь ничего нельзя найти», — сказал Андронов.

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