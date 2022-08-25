«Шэмрок Роверс» — «Ференцварош»: ставка Алексея Андронова на игру отбора Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: индивидуальный тотал «Ференцвароша» больше 1.5 за 2.15.
«Ещё один матч Лиги Европы. Здесь, на мой взгляд, определяющее обстоятельство — график команд. «Ференцварош» после первой игры, закончившейся со счётом 4:0 в его пользу, матчей не проводил. У него был недельный цикл спокойной и тематической подготовки.
Понятно, что после счёта 4:0 в первой игре всё, в принципе, ясно. Невозможно представить, чтобы «Ференцварош» упустил место в Лиге Европы. Но эта недельная подготовка должна сказаться.
«Шэмрок» играл матч своего чемпионата 21 августа. И ресурсы там – совсем не сравнимые с тем, что есть у «Ференцвароша».
Мне кажется, Черчесову после двух побед подряд со счётом 4:0 важно попробовать добиться ещё одного позитивного результата, чтобы команда шла на этой положительной волне.
Думаю, «Ференцварош» будет играть в атаку. Отличная ставка на индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча за 2.15. Лучше здесь ничего нельзя найти», — сказал Андронов.
Воспитанник «Барселоны» на следующей неделе перейдёт в «Спартак».
Лишь один россиянин сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
В «Лансе» подтвердили, что Ганаго ведёт переговоры со «Спартаком».
Шалимов: Федуну просто не повезло не найти своего Гинера.
Агент: у Дзюбы было 3-4 реально хороших предложения из России.
Ковтун: Федуну в «Спартаке» помешало чрезмерное внимание к ошибкам.
- 25 августа 2022
-
17:00
-
16:12
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:21
-
13:00
-
12:00
-
11:22
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:09
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:18
-
04:33
-
03:11
- 24 августа 2022
-
19:00
-
18:31
-
18:00
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:00
-
14:16
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00