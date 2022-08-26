«Жирона» — «Сельта»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Испании

Игра 3-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Сельта» состоится 26 августа на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи».
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Жирона» в 1-м туре минимально уступила «Валенсии» (1:0), но оказалась сильнее «Хетафе» (3:1) неделю спустя. «Сельта» в 1-м туре поделила очки с «Эспаньолом» (2:2), а во 2-м туре разгромно уступила мадридскому «Реалу» (1:4).
История противостояния насчитывает 15 официальных матчей. «Сельта» имеет небольшое преимущество — в активе клуба из Виго семь побед. «Жирона» выигрывала в пяти матчах.
На этот раз букмекеры отдают минимальное преимущество гостям. Ставки на «Сельту» принимаются с коэффициентом 2.67. Успех «Жироны» идёт за 2.88, ничья оценена в 3.20.
На тотал меньше 2.5 гола дают 1.70, на тотал больше 2.5 гола — 2.24.
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