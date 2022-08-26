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«Лацио» — «Интер»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

«Лацио» — «Интер»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура Серии А «Лацио» – «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.94.

«Безусловно, топовый матч. Индзаги будет играть против своей бывшей команды.

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«Лацио» сыграл в безголевую ничью с «Торино» в прошлом туре. Это была очень тяжёлая игра как для просмотра, так и для футболистов Маурицио Сарри. Они пытались держать мяч, но «Торино» всё перекрывал и в целом совершенно ничего не получалось в атаке. Пока у команды комбинационная игра не ладится.

Думаю, что «Интер» будет намеренно отдавать мяч и играть в свой футбол. На текущий момент «Интер» сильнее этого «Лацио». Предлагаю ничего не выдумывать и взять победу «Интера».

Учитывая то, что матч пройдёт в Риме, коэффициент на триумф гостей 1.9, а где-то двойка. На мой взгляд, нужно этим пользоваться», — сказал Наливайко.

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