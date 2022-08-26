Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов-2022/2023.

В Турции прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Черчесов впервые за семь лет вывел свой клуб в групповой этап еврокубков.

Составы групп:



Группа А

1) «Аякс»

2) «Ливерпуль»

3) «Наполи»

4) «Рейнджерс»



Группа В

1) «Порту»

2) «Атлетико» (Мадрид)

3) «Байер»

4) «Брюгге»



Группа С

1) «Бавария»

2) «Барселона»

3) «Интер»

4) «Виктория Пльзень»



Группа D

1) «Айнтрахт»

2) «Тоттенхэм»

3) «Спортинг»

4) «Марсель»



Группа Е

1) «Милан»

2) «Челси»

3) «Зальцбург»

4) «Динамо» (Загреб)



Группа F

1) «Реал» (Мадрид)

2) «РБ Лейпциг»

3) «Шахтёр»

4) «Селтик»



Группа G

1) «Манчестер Сити»

2) «Севилья»

3) «Боруссия» (Дортмунд)

4) «Копенгаген»



Группа Н

1) «ПСЖ»

2) «Ювентус»

3) «Бенфика»

4) «Маккаби» (Хайфа)



Групповой этап турнира стартует 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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