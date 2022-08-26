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Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов-2022/2023.

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов-2022/2023.
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В Турции прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Черчесов впервые за семь лет вывел свой клуб в групповой этап еврокубков.

Составы групп:

Группа А
1) «Аякс»
2) «Ливерпуль»
3) «Наполи»
4) «Рейнджерс»

Группа В
1) «Порту»
2) «Атлетико» (Мадрид)
3) «Байер»
4) «Брюгге»

Группа С
1) «Бавария»
2) «Барселона»
3) «Интер»
4) «Виктория Пльзень»

Группа D
1) «Айнтрахт»
2) «Тоттенхэм»
3) «Спортинг»
4) «Марсель»

Группа Е
1) «Милан»
2) «Челси»
3) «Зальцбург»
4) «Динамо» (Загреб)

Группа F
1) «Реал» (Мадрид)
2) «РБ Лейпциг»
3) «Шахтёр»
4) «Селтик»

Группа G
1) «Манчестер Сити»
2) «Севилья»
3) «Боруссия» (Дортмунд)
4) «Копенгаген»

Группа Н
1) «ПСЖ»
2) «Ювентус»
3) «Бенфика»
4) «Маккаби» (Хайфа)

Групповой этап турнира стартует 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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