«Сочи» — «Химки»: когда играют, время начала матча РПЛ, кто фаворит

26 августа в Сочи состоится матч 7-го тура чемпионата России «Сочи» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.



Прогноз на матч «Сочи» — «Химки» с коэффициентом 12.0.



Игра пройдёт на стадионе «Фишт». «Химки» после увольнения Сергея Юрана и назначения Николая Писарева на пост главного тренера потерпели два поражения подряд.



Явным фаворитом считается «Сочи»: поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.64. Успех химчан оценивается в 5.28. На ничью дают коэффициент 4.26.



Эксперты ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18.



Если забьёт «Сочи», сыграет коэффициент 1.14. Гол «Химок» идёт с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.80.



Победа «Сочи» с разницей в два и более мяча идёт за 2.90.

Терюшков рассказал, почему Писарев не полетит с «Химками» в Сочи.

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.



Черчесов впервые за семь лет вывел свой клуб в групповой этап еврокубков.



Президент РПЛ: хочу, чтобы каждый сезон в России был новый чемпион.



Чернов: «Спартак» готов к борьбе за чемпионство!



Семак: Дзюбе было сложно провести столько времени в одной команде.

Президент «Марселя» — о переходе Роналду: давайте будем реалистами.