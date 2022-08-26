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«Сочи» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Сочи» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Химки» в 7-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Сочи» за 1.65.

«7-й тур РПЛ стартует на юге России. «Сочи» у себя на стадионе будет принимать подмосковные «Химки». Заявление Романа Терюшкова, члена наблюдательного совета клуба, не внушает оптимизма Николаю Писареву и новому тренерскому штабу «Химок». Пока при Писареве два поражения в двух матчах. Если ещё два поражения будет, то, возможно, сотрудничество будет краткосрочным, как заявил Терюшков.

«Сочи» играет дома. Но он потерял из-за травмы Ангбана, не самое хорошее настроение у Нобоа, потому что его не отпускают в ЦСКА, в чём сам эквадорец признался. «Сочи» дома играет достаточно убедительно, одерживает победы — над «Ахматом», «Пари НН». Вообще, как говорил Дмитрий Бородин: «Это наш Колизей». И после двух матчей, в которых «Сочи» не одерживал победы, думаю, дальше команда будет набирать в физической форме. Видно, что команда проседала по физике во вторых таймах. «Сочи» крупно проиграл «Спартаку», в Ростове где-то сочинцам повезло, что Уткин не забил в концовке, и не повезло, что с 2:0 так игра перевернулась.

«Сочи» просто поинтереснее по составу, по игре, чем «Химки», при всём уважении к Писареву и его работе. Думаю, что «Сочи» одержит победу в первом матче 7-го тура РПЛ и наберёт свои законные, положенные три очка. Коэффициент на чистую победу — 1.65», — сказал Генич.

Прогноз на матч «Сочи» — «Химки» с коэффициентом 12.0.

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