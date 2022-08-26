«Лацио» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2022/2023 «Лацио» — «Интер».
Ставка: 2-3 гола в матче за 2.12.
«Лацио» набрал в двух первых турах 4 очка, но команда показывают скромную игру. Пока римляне очень тяжело вкатываются в сезон: после двух туров «Лацио» — худшая команда по показателю ударов по воротам.
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«Интер» стартовал с двух побед, видно, что он реальный претендент на чемпионство. Команда хочет доминировать, много владеть мячом. «Интер» наносит в среднем 19 ударов за игру – это один из самых высоких показателей. Команда Симоне Индзаги лучше готова к сезону, чем «Лацио».
Но матч пройдет в Риме, поэтому очень сложно ставить на исход. Я думаю, что «Лацио» в состоянии прибавить и показать более качественный футбол в матче с большим соперником. Я бы не стал ставить на исход, а выбрал ставку 2-3 гола в матче. Эта ставка проходила в 3 из 4 матчах этих команд на старте сезона», — сказал Керимов.
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