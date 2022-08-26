«Лацио» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2022/2023 «Лацио» — «Интер».



Ставка: 2-3 гола в матче за 2.12.



«Лацио» набрал в двух первых турах 4 очка, но команда показывают скромную игру. Пока римляне очень тяжело вкатываются в сезон: после двух туров «Лацио» — худшая команда по показателю ударов по воротам.

Захарян подпишет с «Челси» шестилетний контракт.

«Интер» стартовал с двух побед, видно, что он реальный претендент на чемпионство. Команда хочет доминировать, много владеть мячом. «Интер» наносит в среднем 19 ударов за игру – это один из самых высоких показателей. Команда Симоне Индзаги лучше готова к сезону, чем «Лацио».



Но матч пройдет в Риме, поэтому очень сложно ставить на исход. Я думаю, что «Лацио» в состоянии прибавить и показать более качественный футбол в матче с большим соперником. Я бы не стал ставить на исход, а выбрал ставку 2-3 гола в матче. Эта ставка проходила в 3 из 4 матчах этих команд на старте сезона», — сказал Керимов.



Почему Симоне Индзаги приведёт «Интер» к победе над своим бывшим клубом.



Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.



«Лукойл» пообещал Абаскалю усилить состав «Спартака».



«Шахтёр» и «Динамо» хотят провести матч чемпионата Украины в Лондоне.



Агент предложил Криштиану Роналду двум итальянским клубам.



«Зенит» пытается перехватить у «Спартака» воспитанника «Барселоны».

Президент РПЛ высказался о проблеме посещаемости из-за Fan ID.