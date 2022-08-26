«Сочи» — «Химки»: ставка Артура Петросьяна на матч 7-го тура РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Сочи» — «Химки».



Ставка: победа «Сочи» и ТБ 1.5 за 1.93.



«Сочи» в матчах со «Спартаком» и «Ростовом» пропустил пять мячей, а мог и шесть, и семь. Защита откровенно проблемная.

Захарян подпишет с «Челси» шестилетний контракт.

На себя прошлогоднего формата южане нынче мало чем похожи. Они, конечно, остаются по российским меркам командой довольно высокого уровня, но теперь это достигается за счёт отдельных исполнителей, а не фирменного почерка.



«Химки» после расставания с Юраном проиграли уже дважды, оба раза дома, пропустив при этом шесть мячей. Кажется, предельно понятно, как на изменения на тренерском мостике отреагировали игроки. Наладится ли ситуация? Видимых предпосылок к этому пока не видно», — сказал Петросьян.



Прогноз на матч «Сочи» — «Химки» с коэффициентом 12.0.



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