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«Сочи» — «Химки»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

«Сочи» — «Химки»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Химки» в 7-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 2.02.

«Сочи» очень понравился в своём последнем матче с «Ростовом». Действительно, неплохая была игра, событийная. Не удалось сочинцам удержать победный счёт, но, думаю, они реабилитировались за поражение от «Спартака». Дальше дела должны пойти лучше, тем более впереди домашний матч. Видны проблемы в обороне, возможно, нужны трансферы. Заменить Родриго легко не вышло, к тому же травм многовато. Но позитив я наблюдаю.

А вот в случае с «Химками» ничего такого не видно. Убрали Юрана, без него команда проиграла две встречи подряд без особых шансов. С «Локомотивом» не помогло даже удаление Мампасси. Очень слабо выглядят химчане, и это на фоне «Локомотива», у которого мало что получается на старте сезона, побед не было. Писарев пытается что-то придумать, схему варьирует, но не видно сдвигов в положительную сторону. И это ещё «Химки» дома два матча проводили, теперь отправятся на выезд.

Для меня «Сочи» — явный фаворит, сыграл бы с форой (-1). Думаю, и крупная победа может быть», — сказал Титов.

Прогноз на матч «Сочи» — «Химки» с коэффициентом 12.0.

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