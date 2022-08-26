«Сочи» — «Химки»: ставка «Чемпионата» с коэффициентом 12.0 на матч РПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на встречу 7-го тура РПЛ «Сочи» — «Химки», которая состоится 26 августа в Сочи.
Ставка: 3:0 в пользу «Сочи» за 12.0.
Хозяева при новом тренерском штабе действуют в яркой атакующей манере. В центре полузащиты отлично работает связка Нобоа — Юсупов. Опытные хавбеки не только контролируют темп и начинают атаки, но и регулярно забивают. На счету Нобоа уже четыре гола, хотя Кристиан в начале сезона имел ограниченное игровое время.
Захарян подпишет с «Челси» шестилетний контракт.
Ещё два гола (один из них — писаный красавец) записал в актив Юсупов. По итогам шести туров РПЛ «Сочи» располагается на седьмом месте в таблице с 10 очками. Полёт нормальный. Вряд ли кто-то ожидал большего после ухода Владимира Федотова и нескольких важных исполнителей.
«Химки» в прошлом туре продолжили падение в пропасть. Команда не может прийти в себя после ухода из клуба Сергея Юрана. В родных стенах с «Локомотивом» «Химки» проиграли 0:3. Железнодорожники полностью владели преимуществом и доминировали на поле.
Оказать достойного сопротивления гости не смогли. Даром что имели численное преимущество весь второй тайм. У «Химок» те же семь очков, но состояние совсем другое. Прежде всего — психологическое.
«Сочи» на фоне хандрящего соперника видится очевидным фаворитом и, думается, уверенно возьмёт три очка. «Победа «Сочи» с форой (-1)» с коэффициентом 2.10 — хороший вариант. Вдобавок ко всему Николай Писарев пропустит выезд. Вроде как из-за проблем со здоровьем, но после недавних событий любая официальная позиция «Химок» обречена вызывать сомнения.
Вряд ли отсутствие тренера поспособствует качественному футболу. Особенно на выезде, особенно с бодрым и агрессивным оппонентом. Если вы любите рисковать, рассмотрите пари «точный счёт 3:0» за 12.00. Прошлая очная встречи в Сочи так и закончилась.
Семак ответил Игорю Денисову на жёсткую критику.
Президент РПЛ: надо понять, почему болельщики не ходят на стадионы.
Гендиректор «Рубина»: мы не отпустим Самошникова в «Динамо».
Захарян уезжает в «Челси». Зачем Тухелю россиянин.
Бывший футболист сборной России ударил головой в лицо судью детского матча.
Мостовой посоветовал Захаряну брать пример с Винисиуса.
- 26 августа 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:37
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:22
-
04:37
-
02:58
- 25 августа 2022
-
21:02
-
19:31
-
19:00
-
18:00
-
17:49
-
17:00
-
16:12
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:21
-
13:00
-
12:00
-
11:22
-
11:00
-
10:00
-
09:00