«Сочи» — «Химки»: ставка «Чемпионата» с коэффициентом 12.0 на матч РПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на встречу 7-го тура РПЛ «Сочи» — «Химки», которая состоится 26 августа в Сочи.

Ставка: 3:0 в пользу «Сочи» за 12.0.

Хозяева при новом тренерском штабе действуют в яркой атакующей манере. В центре полузащиты отлично работает связка Нобоа — Юсупов. Опытные хавбеки не только контролируют темп и начинают атаки, но и регулярно забивают. На счету Нобоа уже четыре гола, хотя Кристиан в начале сезона имел ограниченное игровое время.

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Ещё два гола (один из них — писаный красавец) записал в актив Юсупов. По итогам шести туров РПЛ «Сочи» располагается на седьмом месте в таблице с 10 очками. Полёт нормальный. Вряд ли кто-то ожидал большего после ухода Владимира Федотова и нескольких важных исполнителей.



«Химки» в прошлом туре продолжили падение в пропасть. Команда не может прийти в себя после ухода из клуба Сергея Юрана. В родных стенах с «Локомотивом» «Химки» проиграли 0:3. Железнодорожники полностью владели преимуществом и доминировали на поле.

Оказать достойного сопротивления гости не смогли. Даром что имели численное преимущество весь второй тайм. У «Химок» те же семь очков, но состояние совсем другое. Прежде всего — психологическое.

«Сочи» на фоне хандрящего соперника видится очевидным фаворитом и, думается, уверенно возьмёт три очка. «Победа «Сочи» с форой (-1)» с коэффициентом 2.10 — хороший вариант. Вдобавок ко всему Николай Писарев пропустит выезд. Вроде как из-за проблем со здоровьем, но после недавних событий любая официальная позиция «Химок» обречена вызывать сомнения.



Вряд ли отсутствие тренера поспособствует качественному футболу. Особенно на выезде, особенно с бодрым и агрессивным оппонентом. Если вы любите рисковать, рассмотрите пари «точный счёт 3:0» за 12.00. Прошлая очная встречи в Сочи так и закончилась.

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