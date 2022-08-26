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«Сочи» — «Химки»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России

«Сочи» — «Химки»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России
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Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Химки».

Ставка: победа «Сочи» за 1.61.

«Прошло уже шесть туров, команды вкатились в чемпионат. Уже все игроки должны были набрать оптимальные кондиции. Хозяева набрали 10 очков и расположились в середине турнирной таблицы, но одна победа — и они уже в зоне лидеров. «Сочи» играли с «Ростовом» Карпина в прошлом туре. До 80-й минуты южане уверенно лидировали 2:0, но ростовчане смогли забить на 83-й и 92-й минутах. Самое интересное, что ростовчане могли вырвать победу, но не реализовали пенальти на 97-й минуте. Это второй 11-метровый удар, который команда не реализовала в этой встрече. Игра «Сочи» с «Ростовом» даже по статистическим показателям была равной, поэтому ничья — закономерный результат. Провалы у «Сочи» были в этом сезоне лишь в Москве, когда команда уступила ЦСКА и «Спартаку» со счётом 0:3.

Если говорить о «Химках», то раннее увольнение Юрана, с которым подмосковная команда уверенно набирала очки на старте чемпионата, вызывает определённые вопросы. Сейчас с новым главным тренером Писаревым команда всё никак не может начать играть в свой футбол. Сейчас у клуба семь очков и место в середине турнирной таблицы. Единственное, что настораживает, это два последних матча, в которых «Химки» уступили и пропустили шесть мячей. Думаю, на выезде в «Сочи» им будет тяжело, поэтому мой прогноз — это победа хозяев», — сказал Гасилин.

Прогноз на матч «Сочи» — «Химки» с коэффициентом 12.0.

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