Александр Шлеменко — Александр Илич: прогноз Вадима Тихомирова на бой RCC 12

Известный журналист Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр Шлеменко — Александр Илич в рамках RCC 12.
Ставка: полный бой — нет за 1.70.
«Я побывал на пресс-конференции бойцов и пообщался с ними. Глядя на линию перед этим боем, мне кажутся завышенными два коэффициента. Первый – это победа Илича.
Прогноз Дмитрия Кудряшова с коэффициентом 9.00 на бой Гассиев — Уэлч.
Но мне сложно давать прогноз на его победу, потому что по определённым человеческим причинам я не могу ставить против Шлеменко. К тому же это большой риск.
Вторая завышенная ставка – это то, что бой не пройдёт всю дистанцию. Мне кажется, что бой вполне может закончиться до конца третьего раунда. У Илича есть нокаутирующая сила, а у Шлеменко есть опыт и навыки финишёра. Думаю, что букмекеры чуть увеличили коэффициент на этот исход, потому что Шлеменко не побеждал досрочно с 2019 года. Он говорит, что его аудитория ждёт от него финиша.
Да, у Шлеменко были не самые яркие бои с Сантосом и Гусейновым, но на это были свои причины. Мой выбор – бой не дойдёт до решения судей», — сказал Тихомиров.
Шлеменко — Илич: во сколько начало, где смотреть онлайн.
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В WBC сообщили, что следующим соперником Фьюри может стать Уайлдер, а не Усик.
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