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«Лацио» — «Интер»: смотреть онлайн прямой эфир матча Серии А, ставки и прогнозы

«Лацио» — «Интер»: смотреть онлайн прямой эфир матча Серии А, ставки и прогнозы
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26 августа пройдёт матч 3-го тура Серии А «Лацио» — «Интер». Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Почему Симоне Индзаги приведёт «Интер» к победе над своим бывшим клубом.

Игра состоится на стадионе «Олимпико». «Интер» в двух турах чемпионата Италии набрал шесть очков из шести возможных, в активе римлян четыре балла.

Эксперты отдают явное предпочтение подопечным Симоне Индзаги: поставить на успех «Интера» предлагают с коэффициентом 1.90. Победа «Лацио» оценена в 3.96. Заключить пари на ничью предлагается за 4.17.

Букмекеры ждут от игры в Риме высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.31.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.26.

Гол в каждом тайме идёт за 1.65, результативная ничья — за 5.10.

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