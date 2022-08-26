«Лацио» — «Интер»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 2.70 на матч Серии А

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Интер», который состоится в Риме на стадионе «Олимпико».

Ставка: «Интер» победит и тотал больше 2.5 гола за 2.70.

«Интер» при Симоне Индзаги с первых дней оставляет приятное впечатление. Конечно, на стартовом отрезке возникали вопросы к надёжности обороны и правильности взятого курса, но с началом зимней части сезона итальянский алленаторе вынудил скептиков замолкнуть.

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Прошлогодний «Интер» — это результат командных взаимодействий без чёткого лидера с эго звезды мирового масштаба. Интересно будет понаблюдать на интегрированием Ромелу Лукаку в игровую схему. Болельщикам он больше всего запомнился по чемпионскому сезону, где выбил 35 очков по системе «гол+пас» — 24+11, а пока бельгиец отличился голом и результативной передачей. То ли ещё будет!



В начале турнирной дистанции «Интер» владеет мячом в среднем 62,3% матча (второй показатель в Серии А). С результативностью проблем нет. Справедливости ради нужно делать скидку на календарь. Соперники в предыдущих турах были более чем скромные. Два мяча досталось «Лечче» (2:1), ещё три чёрно-синие отправили в ворота «Специи» (3:0).

Команда Симоне Индзаги набирает обороты. Прямые конкуренты допускают осечки, а «Рома» в 3-м туре сойдётся с «Ювентусом». То есть вполне вероятно потеряет очки. Самое время побеждать и уходить в отрыв. Тем более для Симоне Индзаги это особый матч, ведь прежде он долгое время возглавлял именно «Лацио».



Разница в уровне исполнителей очевидна, на старте сезона «нерадзурри» выглядят бодро. На П2 дают коэффициент 1.88 — вполне недурно. Ставка посмелее — победа «Интера» с докупкой тотала больше 2.5 гола. Там коэффициент будет приближаться к тройке.

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