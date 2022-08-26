«Сочи» — «Химки»: 7-й тур РПЛ, смотреть онлайн трансляцию матча, ставки и прогнозы

26 августа в Сочи состоится матч 7-го тура чемпионата России «Сочи» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.
Прогноз на матч «Сочи» — «Химки» с коэффициентом 12.0.
Игра пройдёт на стадионе «Фишт». «Химки» после увольнения Сергея Юрана и назначения Николая Писарева на пост главного тренера потерпели два поражения подряд.
Явным фаворитом считается «Сочи»: поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.64. Успех химчан оценивается в 5.28. На ничью дают коэффициент 4.26.
Эксперты ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18.
Если забьёт «Сочи», сыграет коэффициент 1.14. Гол «Химок» идёт с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.80.
Победа «Сочи» с разницей в два и более мяча идёт за 2.90.
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