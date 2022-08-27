«Пари НН» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция, какой канал покажет

Сегодня, 27 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 15:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 5.40 на матч «Пари НН» — «Динамо».

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех нижегородцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

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