«Факел» — «Спартак»: прямой эфир, смотреть матч онлайн 27 августа 2022 года, трансляция
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Сегодня, 27 августа, состоится матч 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак». Начало – в 17:30 мск.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Спартак»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех воронежцев оценивается в 4.40. На ничью дают коэффициент 3.95.
Букмекеры предполагают, что игра 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.14. Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.43. Гол «Спартака» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.
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