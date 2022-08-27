«Ахмат» — «Крылья Советов»: трансляция, прямой эфир, где смотреть матч онлайн, какой канал
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Сегодня, 27 августа, состоится матч 7-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало – в 20:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Ахмат»: поставить на победу клуба из Грозного в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех самарцев оценивается в 3.30. На ничью дают коэффициент 3.50.
Букмекеры не уверены, что игра 7-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.87. Если забьёт «Ахмат», сыграет коэффициент 1.25. Гол «Крыльев Советов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.
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