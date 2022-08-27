«Факел» — «Спартак»: во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал покажет, прогнозы

Сегодня, 27 августа, состоится матч 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак». Начало – в 17:30 мск.
Почему «Факел» горько пожалеет о провокации болельщиков «Спартака».
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Спартак»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех воронежцев оценивается в 4.40. На ничью дают коэффициент 3.95.
Букмекеры предполагают, что игра 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.14. Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.43. Гол «Спартака» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.
Комличенко рассказал, как агент скрыл от него предложение из Франции.
Никифоров: может, Абаскаль недоволен нынешними нападающими «Спартака».
Баженов: Россия — не лучший вариант для Кейта Бальде.
Названа вероятная зарплата Захаряна в «Челси».
Точилин рассказал о состоянии Нобоа после несостоявшегося перехода в ЦСКА.
ЭСК признала ошибку судьи, засчитавшего гол «Зенита» в ворота «Торпедо».
Бывший игрок сборной России ударил головой в лицо судью детского матча.
- 27 августа 2022
-
08:15
-
07:30
-
07:11
-
06:45
-
06:24
-
06:00
-
05:32
-
04:46
-
03:57
-
03:04
-
02:21
- 26 августа 2022
-
20:38
-
19:27
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:24
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:37
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:22
-
04:37
-
02:58