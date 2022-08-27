«Лацио» — «Интер»: результат матча чемпионата Италии, кто победил, какой счёт, кто забил

«Лацио» обыграл «Интер» в третьем туре Серии А. Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме. Хозяева оказались сильнее — 3:1.
«Интер» впервые с апреля проиграл в чемпионате Италии.
На 40-й минуте Фелипе Андерсон забил после паса Сергея Милинковича-Савича. Серб исполнил навес слева в штрафную, закрутив мяч точно на голову Андерсону, который легко оторвался от защитника и в прыжке послал мяч в сетку мимо Самира Хандановича.
В начале второго тайма Лаутаро Мартинес восстановил равенство на табло. После навеса в штрафную Дензел Думфрис сделал скидку на Лаутаро Мартинеса, тот избежал офсайда и подкорректировал траекторию мяча, переправив его в сетку. Римляне склонили чашу весов в свою сторону в заключительные 15 минут встречи — отличились Луис Альберто и Педро Родригес.
После этой победы «Лацио» вышел на первое место в турнирной таблице. У подопечных Маурицио Сарри семь очков. «Интер» идёт третьим с шестью баллами.
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