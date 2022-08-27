Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лацио» — «Интер»: результат матча чемпионата Италии, кто победил, какой счёт, кто забил

«Лацио» — «Интер»: результат матча чемпионата Италии, кто победил, какой счёт, кто забил
Комментарии

«Лацио» обыграл «Интер» в третьем туре Серии А. Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме. Хозяева оказались сильнее — 3:1.

«Интер» впервые с апреля проиграл в чемпионате Италии.

На 40-й минуте Фелипе Андерсон забил после паса Сергея Милинковича-Савича. Серб исполнил навес слева в штрафную, закрутив мяч точно на голову Андерсону, который легко оторвался от защитника и в прыжке послал мяч в сетку мимо Самира Хандановича.

В начале второго тайма Лаутаро Мартинес восстановил равенство на табло. После навеса в штрафную Дензел Думфрис сделал скидку на Лаутаро Мартинеса, тот избежал офсайда и подкорректировал траекторию мяча, переправив его в сетку. Римляне склонили чашу весов в свою сторону в заключительные 15 минут встречи — отличились Луис Альберто и Педро Родригес.

После этой победы «Лацио» вышел на первое место в турнирной таблице. У подопечных Маурицио Сарри семь очков. «Интер» идёт третьим с шестью баллами.

«Сочи» одержал третью победу в трёх домашних матчах РПЛ.

Баженов: Россия — не лучший вариант для Кейта Бальде.

Названа ожидаемая зарплата Захаряна в «Челси».

Точилин рассказал о состоянии Нобоа после несостоявшегося перехода в ЦСКА.

«Аякс» отказался продать Антони «Манчестер Юнайтед» за € 90 млн.

«Зенит» нарушил правила при втором голе в ворота «Торпедо».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022