«Лацио» — «Интер»: результат матча чемпионата Италии, кто победил, какой счёт, кто забил

«Лацио» обыграл «Интер» в третьем туре Серии А. Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме. Хозяева оказались сильнее — 3:1.

«Интер» впервые с апреля проиграл в чемпионате Италии.

На 40-й минуте Фелипе Андерсон забил после паса Сергея Милинковича-Савича. Серб исполнил навес слева в штрафную, закрутив мяч точно на голову Андерсону, который легко оторвался от защитника и в прыжке послал мяч в сетку мимо Самира Хандановича.



В начале второго тайма Лаутаро Мартинес восстановил равенство на табло. После навеса в штрафную Дензел Думфрис сделал скидку на Лаутаро Мартинеса, тот избежал офсайда и подкорректировал траекторию мяча, переправив его в сетку. Римляне склонили чашу весов в свою сторону в заключительные 15 минут встречи — отличились Луис Альберто и Педро Родригес.



После этой победы «Лацио» вышел на первое место в турнирной таблице. У подопечных Маурицио Сарри семь очков. «Интер» идёт третьим с шестью баллами.

«Сочи» одержал третью победу в трёх домашних матчах РПЛ.



Баженов: Россия — не лучший вариант для Кейта Бальде.



Названа ожидаемая зарплата Захаряна в «Челси».



Точилин рассказал о состоянии Нобоа после несостоявшегося перехода в ЦСКА.



«Аякс» отказался продать Антони «Манчестер Юнайтед» за € 90 млн.



«Зенит» нарушил правила при втором голе в ворота «Торпедо».