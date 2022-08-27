Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы — 2022/2023

26 августа прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

«Лацио» вышел на первое место в Серии А после победы над «Интером».

Представляем вашему вниманию её результаты:



Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Будё-Глимт», «Цюрих».



Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.



Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.



Группа D: «Брага», «Мальмё», «Унион», «Юнион».



Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».



Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюллан», «Штурм».



Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».



Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».



Любопытно, что в квартете Н сойдутся три клуба, в которых есть представители России — «Монако» Александра Головина, «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева.

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