Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы — 2022/2023

26 августа прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.
«Лацио» вышел на первое место в Серии А после победы над «Интером».
Представляем вашему вниманию её результаты:
Группа А: «Арсенал», ПСВ, «Будё-Глимт», «Цюрих».
Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.
Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК.
Группа D: «Брага», «Мальмё», «Унион», «Юнион».
Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония».
Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюллан», «Штурм».
Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».
Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».
Любопытно, что в квартете Н сойдутся три клуба, в которых есть представители России — «Монако» Александра Головина, «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева.
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Баженов: Россия — не лучший вариант для Кейта Бальде.
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«Зенит» нарушил правила при втором голе в ворота «Торпедо».
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