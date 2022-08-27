Лига конференций сезона-2022/2023: результаты жеребьёвки, все группы, когда 1-й тур

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023. Турнир стартует 8 сентября.

«Лацио» вышел на первое место в Серии А после победы над «Интером».

Итоговый состав групп выглядит следующим образом:



Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ;



Группа B: «Вест Хэм», «Стяуа», «Андерлехт», «Силькеборг»;



Группа C: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех»;



Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко»;



Группа E: «АЗ Алкмар», «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1»;



Группа F: «Гент», «Мольде», «Шэмрок Роверс», «Юргорден»;



Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», ФК «Балканы»;



Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».



В число участников группового этапа Лиги конференций попали шестеро россиян: Михаил Коваленко («Пюник»), Магомед-Шапи Сулейманов («Хапоэль» из Беэр-Шевы), Александр Васютин («Юргорден»), Владислав Лёвин («Словацко»), Никита Иосифов («Вильярреал»), а также Александр Кокорин («Фиорентина»).

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