Лига конференций сезона-2022/2023: результаты жеребьёвки, все группы, когда 1-й тур

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023. Турнир стартует 8 сентября.
«Лацио» вышел на первое место в Серии А после победы над «Интером».
Итоговый состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ;
Группа B: «Вест Хэм», «Стяуа», «Андерлехт», «Силькеборг»;
Группа C: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех»;
Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко»;
Группа E: «АЗ Алкмар», «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1»;
Группа F: «Гент», «Мольде», «Шэмрок Роверс», «Юргорден»;
Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», ФК «Балканы»;
Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».
В число участников группового этапа Лиги конференций попали шестеро россиян: Михаил Коваленко («Пюник»), Магомед-Шапи Сулейманов («Хапоэль» из Беэр-Шевы), Александр Васютин («Юргорден»), Владислав Лёвин («Словацко»), Никита Иосифов («Вильярреал»), а также Александр Кокорин («Фиорентина»).
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