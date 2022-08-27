«Ак Барс» — «Локомотив»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» в матче Кубка ТАНЕКО по хоккею. Встреча состоялась на «Татнефть-Арене» в Казани. Клуб из Татарстана оказался сильнее со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
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На 30-й минуте в равных составах счёт открыл Данис Зарипов, которому ассистировали Вячеслав Войнов и Кирилл Панюков. А буквально через две минуты «Ак Барс» смог удвоить преимущество. Шайбу забросил Кирилл Петров, а в качестве ассистентов выступили Кирилл Семёнов и Станислав Галиев.
В оставшееся время «Локомотив» создал несколько опасных моментов, но пробить ворота казанцев не сумел.
Кроме того, нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках Кубка ТАНЕКО со счётом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0). Встреча также прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
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