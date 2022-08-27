«Ак Барс» — «Локомотив»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» в матче Кубка ТАНЕКО по хоккею. Встреча состоялась на «Татнефть-Арене» в Казани. Клуб из Татарстана оказался сильнее со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Овечкин: хочу сыграть за Россию на Кубке мира – 2024.

На 30-й минуте в равных составах счёт открыл Данис Зарипов, которому ассистировали Вячеслав Войнов и Кирилл Панюков. А буквально через две минуты «Ак Барс» смог удвоить преимущество. Шайбу забросил Кирилл Петров, а в качестве ассистентов выступили Кирилл Семёнов и Станислав Галиев.

В оставшееся время «Локомотив» создал несколько опасных моментов, но пробить ворота казанцев не сумел.

Кроме того, нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках Кубка ТАНЕКО со счётом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0). Встреча также прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

Мама Овечкина: НХЛ ведёт себя безобразно!

Гендиректор «Трактора»: легионеры боятся ехать в Россию из-за Бриттни Грайнер.

Фетисов: Кубок мира без Овечкина и Малкина — это глупость.

Экс-вратарь «Салавата» признал вину в даче взятки за покупку военного билета.

Ничушкин рассказал о состоянии ноги.

Шлеменко потерпел самое быстрое поражение в карьере.