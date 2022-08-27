Мурат Гассиев — Карлоус Уэлч: результат боя, кто победил

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Мурат Гассиев (29-1-0, 22 KO) победил американца Карлоусом Уэлчем (21-3-1, 18 KO).

Шлеменко потерпел самое быстрое поражение в карьере.

Бой завершился в середине первого раунда — Гассиев провёл атаку и поставил точку правым хуком, отправив американского спортсмена в нокаут.



Уэлчу 42 года, его дебют на профессиональном ринге датируется октябрём 2017 года. Большинство своих поединков американец провёл в Колумбии.



Гассиев провёл первый бой с июля 2021 года, когда в Москве в четвёртом раунде нокаутировал Михаэля Валлиша из Германии.

Единственное поражение в карьере россиянин потерпел в июле 2018 года, в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), уступив единогласным решением судей непобеждённому украинцу Александру Усику.

Шлеменко: жена спросила, что это за рефери.

Илич прокомментировал сенсационную победу нокаутом над Шлеменко.

Фьюри: я был чемпионом Великобритании, когда Усика кормили грудью.

Тайсон Фьюри проинформировал WBC о продолжении карьеры.

Минеев назвал своего следующего соперника.

Промоутер Джошуа дал прогноз на бой Усик — Фьюри.