Мурат Гассиев — Карлоус Уэлч: результат боя, кто победил

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Мурат Гассиев (29-1-0, 22 KO) победил американца Карлоусом Уэлчем (21-3-1, 18 KO).
Шлеменко потерпел самое быстрое поражение в карьере.
Бой завершился в середине первого раунда — Гассиев провёл атаку и поставил точку правым хуком, отправив американского спортсмена в нокаут.
Уэлчу 42 года, его дебют на профессиональном ринге датируется октябрём 2017 года. Большинство своих поединков американец провёл в Колумбии.
Гассиев провёл первый бой с июля 2021 года, когда в Москве в четвёртом раунде нокаутировал Михаэля Валлиша из Германии.
Единственное поражение в карьере россиянин потерпел в июле 2018 года, в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), уступив единогласным решением судей непобеждённому украинцу Александру Усику.
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Минеев назвал своего следующего соперника.
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