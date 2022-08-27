Александр Шлеменко — Александр Илич: результат боя RCC 12, кто выиграл

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу. Поединок в Екатеринбурге завершился уже на первой минуте — Илич смог нокаутировать россиянина в первом раунде после удара коленом.
Шлеменко потерпел самое быстрое поражение в карьере.
Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений.
В соглавном поединке турнира Иван Штырков нокаутировал соотечественника Насрудина Насрудинова. Бой завершился уже в первом раунде — Штырков провёл успешную атаку, после которой уверенно добил локтями оппонента.
Шлеменко: жена спросила, что это за рефери.
Илич прокомментировал сенсационную победу нокаутом над Шлеменко.
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