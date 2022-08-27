«Ювентус» — «Рома»: время начала, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция, какой канал

27 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома». Начало игры — в 19:30 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Ювентус» — «Рома».
Бесплатную онлайн-трансляцию можно найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех римлян оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.20.
Букмекеры сомневаются, что матч «Ювентус» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.
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