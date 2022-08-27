«Факел» – «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч седьмого тура чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Спартак».

Почему «Факел» горько пожалеет о провокации болельщиков «Спартака».

Ставка: победа «Спартака» за 1.75.

«Настоящее безумие будет твориться в Воронеже на стадионе Профсоюзов. В гости к «Факелу» приезжает московский «Спартак». Я даже не уверен, что у «Факела» поддержка будет сильнее, чем у «Спартака», который любим практически в каждом регионе. Болельщиков «Спартака» на трибунах будет немало, даже несмотря на то, что активное движение фанатов отказалось от гостевой квоты.



«Спартак» проиграл в прошлом туре «Динамо», при этом показав неплохой футбол в первом тайме. У «Спартака» есть уязвимые места, на которые можно надавить. Динамовцы этим воспользовались, но не без доли везения. Думаю, «Спартак» вряд ли может позволить себе два подряд матча сыграть неудачно, тем более впереди игра с «Зенитом». И, на мой взгляд, «Спартак» — фаворит этого матча. Думаю, не только на мой взгляд, все уверены, что он увезёт три очка из Воронежа.

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«Факел» поначалу расхваливали все кому не лень — как быстро, как ярко выглядит команда Олега Василенко, но при этом у «Факела» ноль побед, четыре ничейных результата и два поражения. На «Спартак» настрой особый, но он сам более мастеровит, хорошо готов и должен брать три очка в матче с командой, которая заметно уступает ему в классе.



Есть своя подоплёка с Романом Асхабадзе, генеральным директором «Факела», бывшим сотрудником «Спартака». У самого «Спартака» тем более такие серьёзные изменения произошли с уходом Леонида Федуна. Не знаю, как это отразится на футболистах. Думаю, на игру это никак не должно повлиять. Победа «Спартака» за 1.75 — мой прогноз».

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