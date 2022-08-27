«Ювентус» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на центральный матч 3-го тура Серии А

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома».

Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Ювентус» — «Рома».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.45.

«За победой в первом туре над «Сассуоло» последовал огромный шаг назад – ничья с «Сампдорией» сродни поражению. Отсутствие моментов и плоская игра вызвали недовольство Массимилиано Аллегри, но он, по крайней мере, мог порадоваться за игру своих подопечных в обороне, которая впервые за восемь последних лет не пропустила в двух стартовых встречах.



Второй командой с идеальными показателями в обороне после двух туров является столичный коллектив, который дважды в этом сезоне выигрывал со счётом 1:0. Я считаю, что в этом матче Турин ближе к победе – команда играет дома, к тому же успешно выступает в таких принципиальных матчах. Кроме того, у «Ромы» при Моуринью на первый план вновь выходит бизнес, что редко положительно отражается на результатах.



Моя ставка — победа «Ювентуса» за 2.45».

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