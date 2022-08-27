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«Пари НН» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 5.40 на матч РПЛ

«Пари НН» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 5.40 на матч РПЛ
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Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 7-го тура РПЛ «Пари НН» — «Динамо».

Ставка: 1:0 в пользу «Динамо» за 5.40.

В минувшем туре счастливее болельщиков «Пари НН» в РПЛ, пожалуй, не было. Ведь нижегородцы наконец-то завершили безвыигрышную серию и привезли три очка из Екатеринбурга. Отличная новость, хотя радоваться рано: «Урал» напрочь завалил начало сезона и по праву находится на дне турнирной таблицы.

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Бело-голубые тем временем забрали дерби у «Спартака». Победный удар нанёс Константин Тюкавин, который воспользовался грубой ошибкой Наиля Умярова. Отметим уверенную работу в обороне динамовцев. Они даже в меньшинстве не позволили сопернику сравнять счёт. Красно-белые много владели мячом с первых мгновений встречи, но ничего опасного толком не создали, а дальние удары ни к чему не привели.

Забивают нижегородцы мало — восемь голов за шесть туров. Хозяева поля стараются максимально эффективно использовать стандартные положения, но против такой тактически крепкой команды, как «Динамо», эти козыри могут быть биты. У «Спартака», например, угловых было огромное количество. А опасные моменты с них так и не пришли.

Пробить брешь в защите бело-голубых вообще необычайно трудно — пропустили всего четыре раза в шести встречах. В таких условиях перспективно смотрится ставка «обе забьют (нет)» с коэффициентом 1.83.

Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут оценить вариант «точный счёт 0:1» за 5.40. Последний очный матч в Нижнем Новгороде завершился именно так. «Динамо» не показывает яркого футбола и забивает не так часто, зато пропускает ещё реже.

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