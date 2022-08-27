«Пари НН» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 5.40 на матч РПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч 7-го тура РПЛ «Пари НН» — «Динамо».

Ставка: 1:0 в пользу «Динамо» за 5.40.

В минувшем туре счастливее болельщиков «Пари НН» в РПЛ, пожалуй, не было. Ведь нижегородцы наконец-то завершили безвыигрышную серию и привезли три очка из Екатеринбурга. Отличная новость, хотя радоваться рано: «Урал» напрочь завалил начало сезона и по праву находится на дне турнирной таблицы.

Романцев назвал две причины возрождения ЦСКА на старте сезона.

Бело-голубые тем временем забрали дерби у «Спартака». Победный удар нанёс Константин Тюкавин, который воспользовался грубой ошибкой Наиля Умярова. Отметим уверенную работу в обороне динамовцев. Они даже в меньшинстве не позволили сопернику сравнять счёт. Красно-белые много владели мячом с первых мгновений встречи, но ничего опасного толком не создали, а дальние удары ни к чему не привели.

Забивают нижегородцы мало — восемь голов за шесть туров. Хозяева поля стараются максимально эффективно использовать стандартные положения, но против такой тактически крепкой команды, как «Динамо», эти козыри могут быть биты. У «Спартака», например, угловых было огромное количество. А опасные моменты с них так и не пришли.

Пробить брешь в защите бело-голубых вообще необычайно трудно — пропустили всего четыре раза в шести встречах. В таких условиях перспективно смотрится ставка «обе забьют (нет)» с коэффициентом 1.83.



Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут оценить вариант «точный счёт 0:1» за 5.40. Последний очный матч в Нижнем Новгороде завершился именно так. «Динамо» не показывает яркого футбола и забивает не так часто, зато пропускает ещё реже.

Семак подробно рассказал о своей роли в раздевалке «Зенита».



Почему «Спартак» не пожалеет о переходе Кейта Бальде.

Мор сравнил депутата Терюшкова с Заремой: он вредит «Химкам».

Терюшков заявил о серьёзных претензиях к тренерскому штабу «Химок».



Быстров: из-за матча легенд пришлось даже начать правильно питаться.



Виктор Гусев дал прогноз на матч «Факел» — «Спартак».