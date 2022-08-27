«Челси» — «Лестер»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Лестер», который состоится 27 августа в Лондоне.
Ставка: обе забьют за 1.81.
За три тура стало понятно, что проблемы «Челси» в обороне никуда не делись. Если с никаким «Эвертоном» ещё удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности, то «Лидс» и «Тоттенхэм» смогли вдоволь поиздеваться над защитниками «Челси».
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Эдуар Менди тоже хорош. Вратарь мощно стартовал, но ошибки и привозы в последнее время стали регулярными. Естественно, такие действия голкипера только добавляют партнёрам нервозности.
Хорошие шансы пробить лондонцев есть и у «Лестера», который обладает мощной атакой и стабильно забивает: в первых трёх турах «лисы» наколотили семь голов. Отличные цифры. При этом дело не только в голах — «лисы» в самом деле эффективно атакуют.
Проблема «Лестера», как и у «Челси», заключается в обороне. Так было и в прошлом сезоне. К слову, основной центральный защитник у гостей тоже будет отсутствовать. Даже с Фофана оборона «лис» трещала по швам, а ведь для команды он значит больше, чем сейчас Кулибали для «Челси», так что эта потеря будет посерьёзнее.
«Лестер» не из тех команд, которые, приехав на «Стэмфорд, Бридж» могут сесть в «автобус». Проблемы в обороне у соперников тоже намекают на результативный матч, в котором обмен голами – это программа-минимум. А там уж как повезёт. На «обе забьют» дают крепкий коэффициент 1.81, при желании можно докупить тотал больше 2.5 гола.
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