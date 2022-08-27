«Ювентус» – «Рома»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч третьего тура Серии А «Ювентус» – «Рома».

Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Ювентус» — «Рома».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.14.

«Здесь, конечно, все ждут первого выхода Дибалы в футболке «Ромы» против «Ювентуса». Это будет особый момент, у него будет супермотивация. Посмотрим, во что это всё выльется.



«Рома» две победы одержала на старте, но какие-то неубедительные получились — по 1:0 над командами, которым чуть ли не вылет прочат. «Ювентус» начал ярко, а потом не сумел обыграть «Сампдорию». И игра была очень слабой по качеству.



Здесь, думаю, должен быть матч особого накала, команды с именем встречаются, и тем и другим есть что доказывать. Поэтому ставлю на тотал больше 2.5 мяча. Не знаю, кто выйдет победителем, начало сезона, могут быть любые исходы. Но скучным матч не должен получиться. «Ювентус» побежит дома брать своё, а «Рома» может и ответить за счёт класса Дибалы, Абрахама, Пеллегрини и остальных ребят.



Уверен в прогнозе на 7 из 10».

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