«Ахмат» — «Крылья Советов»: ставка Егора Титова на матч 7-го тура РПЛ 27 августа 2022 года

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Крылья Советов».

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Ставка: обе забьют за 1.78.

«Пока, думаю, обе команды не до конца довольны стартом сезона. «Ахмат» проводил очень качественные встречи по содержанию, но во многих из них не мог победить. Вспоминаются ничейные встречи со «Спартаком», «Зенитом», поражение от «Сочи». А в прошлом туре игра с ЦСКА вообще не удалась, напропускали. Нужно приходить в себя, реабилитироваться, стараться забрать домашние три очка.

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Про проблемы «Крыльев» многое уже сказано. Уход ведущих футболистов компенсировать толком не получилось. Идут изменения внутри клуба. Многих футболистов хотят забрать у самарцев. Осинькину в такой ситуации работать тяжело, трудно игроков объединить одной идеей, да и в игровом плане что-то сделать сложно. Тем не менее по качеству футбола «Крылья Советов» выглядят нормально, но нет результата из-за плохой реализации моментов. Думаю, в Грозном в какой-то мере воздастся волжанам за последние встречи, в которых они много шансов загубили.



Ставлю на обе забьют. У «Ахмата» в обороне не всё здорово в тех матчах, когда ему самому надо раскрываться, играть на победу. Но за счёт давления, мощи дома грозненцы Самаре тоже забить должны.



Уверен в прогнозе на 8 из 10».

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