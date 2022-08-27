«Урал» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата России «Урал» — «Зенит».

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Ставка: победа «Зенита» всухую за 2.07.

«В последний раз соперники встречались 16 апреля этого года, когда действующий чемпион одержал уверенную победу со счётом 3:1. Сегодняшние хозяева не выигрывали в очных матчах на родном стадионе уже 18 встреч подряд. У питерцев ситуация совсем другая – команда не проигрывает на выезде в 24 из 25 последних матчей, при этом в Екатеринбурге в двух последних дуэлях Сергей Семак увезти три балла не сумел.



Тем не менее сегодня в этом противостоянии я отдам предпочтение гостям, которые сумеют взять верх с минимальными потерями, причём выиграют всухую – «Урал» за пять туров отличился всего один раз, и явно в дуэли с таким противником оранжево-чёрным ничего не светит.



Моя ставка — победа «Зенита» всухую за 2.07».

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