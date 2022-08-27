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«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Олеси Серёгиной на матч 7-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Олеси Серёгиной на матч 7-го тура РПЛ
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Телеведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург».

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Ставка: победа «Локомотива» за 1.90.

«Для меня как для болельщика «Локомотива» очень важно, что матч будет домашним, особенно с таким соперником, как «Оренбург». Хотя не стоит пока недооценивать такого соперника. У обеих команд сейчас по шесть очков, но у «Оренбурга» две победы против одной у «Локо».

Если смотреть на личные встречи, то их было семь, и лишь в одной «Оренбург» выиграл. На счету «Локо» четыре победы, а остальные матчи завершились вничью. У «Локомотива» сейчас эмоциональный подъём после первой победы в РПЛ. Неделю назад они обыграли «Химки».

«Локомотив» сейчас хорошо настроен на победу, а «Оренбург» в такой ситуации будет не совсем и сложно победить. Так что ставлю на победу хозяев за 1.90».

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