«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Олеси Серёгиной на матч 7-го тура РПЛ

Телеведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург».
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Ставка: победа «Локомотива» за 1.90.
«Для меня как для болельщика «Локомотива» очень важно, что матч будет домашним, особенно с таким соперником, как «Оренбург». Хотя не стоит пока недооценивать такого соперника. У обеих команд сейчас по шесть очков, но у «Оренбурга» две победы против одной у «Локо».
Если смотреть на личные встречи, то их было семь, и лишь в одной «Оренбург» выиграл. На счету «Локо» четыре победы, а остальные матчи завершились вничью. У «Локомотива» сейчас эмоциональный подъём после первой победы в РПЛ. Неделю назад они обыграли «Химки».
«Локомотив» сейчас хорошо настроен на победу, а «Оренбург» в такой ситуации будет не совсем и сложно победить. Так что ставлю на победу хозяев за 1.90».
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