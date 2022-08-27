«Факел» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч в Воронеже с коэффициентом 2.60

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Спартак», который пройдёт в Воронеже.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.60.

Футболисты «Факела» остаются без побед в РПЛ. Очки собираются исправно, но слишком уж много ничьих — аж четыре за шесть туров. Для старта на элитном уровне более чем неплохо, хотя команда явно могла рассчитывать на большее.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Факел» — «Спартак».

Самое главное — тренер «Факела» Олег Василенко выстроил достаточно симпатичную атакующую игру даже при откровенно скромных финансовых возможностях. Уровень исполнителей невысок, зато футбол приятен глазу. Всё портит оборона.

Воронежцы регулярно проваливаются при создании искусственного офсайда. Также высокая линия защиты позволяет сопернику за счёт фланговых контратак вскрывать оборону. Ну и отсутствие сильного первого номера, конечно, сказывается.

«Факел» заслуживает исключительно добрых слов за стремление играть в атакующий футбол. В то же время подобная модель определённо делает хозяев поля отличной мишенью для команд, которые умеют за счёт быстрых фланговых контратак вскрывать чужую оборону.

«Спартак» на это определённо способен. Подопечные Гильермо Абаскаля тоже показывают бодрый футбол, а поражение от «Динамо» в минувшем туре только добавит мотивации. Разница в уровне исполнителей очевидна, стиль оппонента способствует открытому футболу и солидному количеству моментов. Голов должно быть много.

Возьмём победу «Спартака» с форой (-1.5 мяча). Альтернатива — П2 + обе забьют. Без гола «Факел» вряд ли останется, но с такой обороной воронежцы наверняка получат как минимум три-четыре мяча. «Спартак», думается, сделал выводы после неудачи в дерби.

Бальде: надеюсь стать сильнее благодаря российскому менталитету.

Романцев: буду очень рад возвращению Сёмина в «Локомотив».

Агент Кокорина: Сашу хотят видеть многие клубы.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Факел» — «Спартак».

Нигматуллин: Захарян не готов играть в «Челси».

Отец Агаларова: зачем «Ахмат» брал Гамида, если он не играет?

Олег Романцев назвал самую удачную замену в тренерской карьере.