«Ювентус» — «Рома»: ставка «Чемпионата» с коэффициентом 3.15 на матч Серии А

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Рома». Игра пройдёт 27 августа в Турине.
Ставка: тотал меньше 1.5 гола за 3.15.
В первых двух турах соперники показали отличную защиту и не пропустили ни одного гола. С атакой дела обстоят печальнее. «Рому» очень сильно подводит реализация. Команда Жозе Моуринью создала достаточно, но обстучала штанги и перекладины, удивив своей расточительностью.
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К счастью, на количестве набранных очков это не сказалось. Две победы со счётом 1:0 над явно уступающими в классе оппонентами. Не без нервов, но через пару недель об этом мало кто вспомнит. «Ювентусу» же определённо не достаёт креативности, особенно после того, как Анхель Ди Мария отправился в лазарет.
Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри похожи друг на друга в том, что касается стиля игры и умения выстроить оборону. Игра между двумя такими тактиками может получиться результативной только по недоразумению. Особенно учитывая очевидные проблемы «Ювентуса» с позиционной атакой.
Судя по тому, что мы видели от клубов в стартовых турах, логичнее всего выглядит тотал меньше. Добавим историю противостояния, которая полностью согласна с этим мнением.
Дело в том, что из восьми последних очных встреч на поле «Юве» только в двух был пробит ТБ 2.5 гола. А пять завершились со счётом 1:0 в пользу туринской команды. Возможно, стоит даже рискнуть и взять не базовый ТМ 2.5 гола, а ТМ 1.5 мяча. Коэффициент будет превышать тройку, а это уже очень интересно.
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