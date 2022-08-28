Эксперты назвали шансы «Торпедо» одержать первую победу в РПЛ в матче с «Краснодаром»

28 августа пройдёт матч 7-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Краснодар». Начало – в 17:30 мск.
Почему «Краснодар» легко обыграет «Торпедо» в Москве.
Игра состоится в Химках на стадионе «Арена Химки». «Торпедо» набрало одно очко в шести матчах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Фаворитом встречи считается «Краснодар»: поставить на победу краснодарцев предлагают с коэффициентом 2.14. Успех москвичей оценивается в 3.49. На ничью дают коэффициент 3.58.
Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.06.
Если забьёт «Торпедо», сыграет коэффициент 1.36. Гол «Краснодара» идёт с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.68. Гол в каждом тайме оценивается в 1.75.
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