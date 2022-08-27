«Милан» — «Болонья»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Серии А «Милан» — «Болонья», который пройдёт 27 августа в Милане.

Ставка: обе команды забьют за 1.91.

Фаворит очевиден. Это видно по всем фронтам — котировкам букмекеров, уровню исполнителей, турнирной таблице и истории противостояния. «Россонери» выиграли в 18 матчах с «борзыми» из 25. На стороне «Болоньи» удача была только один раз. Ещё раз соперники разошлись миром.

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«Болонья» долгое время думала над трансферами, но начала сезон-2022/2023 тем же составом. Клуб неоднократно был близок к тому, чтобы продать Арнаутовича. Австриец остался, по крайней мере пока. Пока в «Болонье» забивает только он. Два имеющихся мяча на счету «борзых» являются его заслугой. Поставить на результативное действие Марко в третьей игре подряд можно за 3.74.



Из интересного: в двух матчах с участием «Болоньи» судьи показывают красные карточки. Во встрече с «Лацио» «борзые» проиграли со счётом 1:2, а Сумаро получил удаление. С «Вероной» подопечные Михайловича разошлись миром – 1:1. На этот раз за серьёзное нарушение поле покинул Орсолини.



«Милан» находится в отличной форме. Однако идеальной игру в обороне подопечных Стефано Пиоли не назовёшь. Они пропускали в двух предыдущих матчах, а Арнаутович как раз на кураже. Думается, можно поставить на обмен голами в этой встрече за коэффициент 1.91. Вариант посмелее — П1 + обе забьют.

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