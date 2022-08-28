«Пари НН» — «Динамо»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграли

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» разошёлся миром «Динамо». Встреча состоялась в Нижним Новгороде и закончилась со счётом 2:2.
Агент Тюкавина считает, что уход Захаряна положительно скажется на его клиенте.
На 17-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Пари НН», который реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 29-й исходе получаса игры нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых.
На 61-й минуте хавбек «Пари НН» Николай Калинский отыграл один мяч с пенальти. Ещё через пять минут защитник «Динамо» Роберто Фернандес получил вторую жёлтую карточку, оставив бело-голубых в меньшинстве. На 71-й минуте счёт сравнял защитник Дмитрий Стоцкий.
«Динамо» после семи туров имеет в активе 13 очков, «Нижний Новгород» набрал шесть баллов.
Дзюба провёл второй матч в чемпионате Турции.
«Уфа» может сняться с Первой лиги.
«Спартак» обошёл «Зенит» и стал лидером РПЛ.
Джикия рассказал о скорой встрече игроков «Спартака» с Федуном.
Соболев: в Воронеже самая крутая атмосфера, подобного уже нигде не будет!
«Ливерпуль» установил уникальное достижение АПЛ.
- 28 августа 2022
-
02:56
- 27 августа 2022
-
19:15
-
18:46
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:44
-
16:15
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
12:45
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
07:11
-
06:45
-
06:24
-
06:00
-
05:32
-
04:46
-
03:57
-
03:04
-
02:21
- 26 августа 2022
-
20:38
-
19:27