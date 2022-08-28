«Пари НН» — «Динамо»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграли

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» разошёлся миром «Динамо». Встреча состоялась в Нижним Новгороде и закончилась со счётом 2:2.

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На 17-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Пари НН», который реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 29-й исходе получаса игры нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых.

На 61-й минуте хавбек «Пари НН» Николай Калинский отыграл один мяч с пенальти. Ещё через пять минут защитник «Динамо» Роберто Фернандес получил вторую жёлтую карточку, оставив бело-голубых в меньшинстве. На 71-й минуте счёт сравнял защитник Дмитрий Стоцкий.



«Динамо» после семи туров имеет в активе 13 очков, «Нижний Новгород» набрал шесть баллов.

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