«Ювентус» — «Рома»: результат матча чемпионата Италии, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью в третьем туре чемпионата Италии по футболу. Игра состоялась в Турине, итоговый счёт — 1:1.

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«Ювентус» владел территориальным преимуществом, но опасные моменты возникали нечасто.

Уже в дебюте туринцы открыли счёт, отличился Душан Влахович. В середине второго тайма нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам провёл ответный мяч. В качестве ассистента выступил нападающий Пауло Дибала, который до перехода в римский клуб защищал цвета «Ювентуса». В оставшееся время счёт не изменился.



«Рома» с семью очками находится в числе лидеров чемпионата Италии. «Ювентус», набрав пять очков, остался на шестом месте в турнирной таблице.

В четвёртом туре Серии А «Рома» будет принимать «Монцу», а «Ювентус» сыграет на своём поле со «Специей».

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