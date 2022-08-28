«Ювентус» — «Рома»: результат матча чемпионата Италии, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью в третьем туре чемпионата Италии по футболу. Игра состоялась в Турине, итоговый счёт — 1:1.
Моуринью: в перерыве сказал футболистам «Ромы», что мне за них стыдно.
«Ювентус» владел территориальным преимуществом, но опасные моменты возникали нечасто.
Уже в дебюте туринцы открыли счёт, отличился Душан Влахович. В середине второго тайма нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам провёл ответный мяч. В качестве ассистента выступил нападающий Пауло Дибала, который до перехода в римский клуб защищал цвета «Ювентуса». В оставшееся время счёт не изменился.
«Рома» с семью очками находится в числе лидеров чемпионата Италии. «Ювентус», набрав пять очков, остался на шестом месте в турнирной таблице.
В четвёртом туре Серии А «Рома» будет принимать «Монцу», а «Ювентус» сыграет на своём поле со «Специей».
Пиоли рассказал о главных изменениях в менталитете «Милана».
«Манчестер Юнайтед» впервые с февраля одержал две победы в АПЛ подряд.
«Уфа» может сняться с Первой лиги.
«Спартак» обошёл «Зенит» и стал лидером РПЛ.
Джикия рассказал о скорой встрече игроков «Спартака» с Федуном.
Соболев: в Воронеже самая крутая атмосфера, подобного уже нигде не будет!
- 28 августа 2022
-
04:34
-
03:48
-
02:56
- 27 августа 2022
-
19:15
-
18:46
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:44
-
16:15
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
12:45
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
07:11
-
06:45
-
06:24
-
06:00
-
05:32
-
04:46
-
03:57
-
03:04
-
02:21