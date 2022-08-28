«Торпедо» — «Краснодар»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал

Сегодня, 28 августа, состоится матч 7-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Краснодар». Начало – в 17:30 мск.

Почему «Краснодар» легко обыграет «Торпедо» в Москве.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Краснодар»: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех москвичей оценивается в 3.45. На ничью дают коэффициент 3.55.



Букмекеры предполагают, что игра 7-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Краснодар» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02.

Если забьёт «Торпедо», сыграет коэффициент 1.36. Гол «Краснодара» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

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