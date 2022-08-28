«Ростов» — ЦСКА: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча 28 августа 2022 года

Сегодня, 28 августа, состоится матч 7-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА. Начало игры — в 19:45 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ростов» — ЦСКА.

Бесплатную трансляцию встречи можно будет найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Победа «Ростова» оценена в 2.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Букмекеры считают, что противостояние «Ростов» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.03.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.15.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА.



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