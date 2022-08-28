«Ростов» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита матча 7-го тура чемпионата России

Сегодня, 28 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА. Начало игры — в 19:45 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ростов» — ЦСКА.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на успех ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Ростова» оценена в 2.80 — 35% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.



Букмекеры считают, что противостояние «Ростов» — ЦСКА порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.03.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.15.

Дзюба провёл второй матч в чемпионате Турции.

«Уфа» может сняться с Первой лиги.



Джикия рассказал о скорой встрече игроков «Спартака» с Федуном.



Соболев: в Воронеже самая крутая атмосфера, подобного уже нигде не будет!



Моуринью: в перерыве сказал футболистам «Ромы», что мне за них стыдно.



Абаскаль трогательно высказался о Федуне.