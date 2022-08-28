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«Урал» — «Зенит»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал

«Урал» — «Зенит»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал
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Сегодня, 28 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит». Начало игры — в 19:45 мск.

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В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Победа «Урала» оценена в 9.50. Заключить пари на ничью предлагается за 5.90.

Букмекеры считают, что противостояние «Урал» — «Зенит» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.27.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.79.

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